Leadership e voglia di riscatto: l’Atalanta ritrova capitan Rafael Toloi

Al suo ritorno Toloi dimostra di essere capitano combattendo e segnando anche un goal. Un nuovo inizio con l’Atalanta

Una vera e propria prova d’orgoglio per Rafael Toloi. Capitano, il rappresentante di questa Dea che ha voglia di riscattarsi dopo l’ultima stagione. I troppi infortuni lo hanno costretto a vedere la sua Atalanta affondare nel girone di ritorno, ma ora la storia è cominciata in maniera diversa. Il numero 2 nerazzurro non si è risparmiato a portare in campo leadership e compattezza a tutta la difesa.

Poi l’inserimento decisivo che porta i bergamaschi in vantaggio: l‘urlo della liberazione per chi quella maglia la sente come una seconda pelle. Non è Atalanta senza sofferenza: si lotta, si soffre, ma con l’obiettivo di uscire con la maglia sudata. Il fine partita è di quelli più significativi: festa sotto il settore ospiti e ringraziamento ai tifosi, dando la carica giusta per l’inizio di una nuova stagione, sia per la Dea che per Toloi stesso.