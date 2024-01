Lecce, Sansone verso il recupero: ci sarà contro la Juve?

Lecce, buone notizie per il tecnico Roberto D’Aversa: Nicola Sansone è tornato ad allenarsi in gruppo e punta ad esserci con la Juve

Il Lecce prepara la delicata sfida di campionato di domenica sera, in cui i salentini ospiteranno la Juve, decisa a fare il sorpasso in cima alla classifica ai danni dell’Inter e, per l’occasione, i giallorossi potrebbero contare su Sansone. Infortunatosi nel corso della sfida al Cagliari, l’attaccante di D’Aversa oggi è tornato ad allenarsi in gruppo: pur non volendo bruciare i tempi, il tecnico spera di averlo a disposizione per la sfida contro i bianconeri. Di seguito il report del club sull’allenamento odierno.

«Lecce al lavoro al mattino all’Acaya Golf Resort & SPA in vista del prossimo impegno, in programma domenica sera al Via del Mare con la Juventus. Il tecnico D’Aversa ha potuto contare su Sansone, allenatosi regolarmente con il resto del gruppo. Assenti i calciatori impegnati per la Coppa d’Africa. Domani è in programma un allenamento al mattino»