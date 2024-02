Lecce, invasione giallorossa a Frosinone: biglietti polverizzati!

Le ultime sul settore ospiti dei tifosi del Lecce per la prossima sfida di Serie A contro il Frosinone. I dettagli

Nonostante l’ultima sconfitta per 0-4 contro l’Inter, non cala l’interesse dei tifosi del Lecce per la loro squadra. Sono infatti andati esauriti in poco più di 10 minuti, 13 per l’esattezza, i biglietti riservati ai tifosi giallorossi per il prossimo match di Serie A allo Stirpe contro il Frosinone.

Saranno, dunque, circa 1200 i tifosi salentini presenti nello spicchio dello stadio a loro riservato.