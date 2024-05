Lecce Udinese, Cannavaro: «Ecco cosa sto cercando di far capire»

Fabio Cannavaro ha parlato della sfida vinta dalla sua Udinese contro il Lecce per 2-0 con gol di Lucca e Samardzic

Il tecnico dell’Udinese Fabio Cannavaro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l’importantissimo successo dei bianconeri sul Lecce per 2-0.

STORIA – «L’Udinese ha una storia importante. In questi giorni di lavoro ho cercato di far capire l’importanza di questa società soprattutto ai giocatori giovani e stranieri. Questa è una società che ti mette nelle condizioni di lavorare bene, è giusto che giocatori e staff tecnico ripaghino questa fiducia col lavoro»

SAMARDZIC – «Sto lavorando per fargli capire come mettere in difficoltà il difensore, il gol oggi è venuto così. È gratificante quando vedi i risultati del lavoro durante la partita»

VITTORIA – «La pressione era salita dopo i risultati di ieri, ci serve compattezza»