L’Inter in fuga sulla LuLa, Gattuso sbanca San Siro, la Juve riparte da Ronaldo

Ottava vittoria consecutiva per Conte, mezza impresa del Napoli e occasione persa per il Milan, la Juve non molla e torna alla vittoria

L’Inter è in fuga e approfitta del crollo del Milan contro il Napoli a San Siro per volare a +9, se non è una sentenza scudetto poco ci manca. Ottava vittoria consecutive per i nerazzurri che non brillano ma sbancano il Grande Torino con un rigore di Lukaku (19 gol in classifica cannonieri) e Lautaro nel finale. E ora Conte vede lo scudetto, mentre Pioli deve correre ai ripari. Sconfitta dolorosa e allarmante contro il Napoli a San Siro. La decide un gran gol di Politano su azione in profondità degli azzurri, i rossoneri provano a ribaltarla e ci vanno vicinissimi con Theo Hernandez che subisce un contatto in area da Bakayoko: non è rigore nemmeno dopo il consulto VAR, e se i rossoneri devono iniziare a guardarsi le spalle il Napoli rientra di prepotenza nella corsa Champions.

A proposito: l’assenza di Ibrahimovic si fa sentire come mai in questi giorni delicati. Infine la Juve, mai doma e rilanciata da una tripletta esagerata di Ronaldo, che rischia anche il rosso, ma finisce col portarsi a casa il pallone. Tripletta perfetta (testa, destro e sinistro) e la miglior reazione possibile dopo il tonfo contro il Porto. Ma Pirlo ha ancora parecchio da lavorare, perché oltre a CR7 la squadra non ha offerto grandi spunti. Il portoghese supera Pelé nella classifica marcatori all time e mette nel mirino Romario a -2. E sui social, a fine partita, spazio per un gustosissimo scambio di emozioni tra Cristiano (che ha sempre ammesso di ispirarsi a O’ Rei) e lo stesso Pelé (che saluta e ringrazia). Uno la storia l’ha fatta, l’altro la sta riscrivendo a suon di reti.