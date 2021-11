Lippi (agente Spinazzola): «Non c’è data del rientro ma fa grandi passi»

Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, ha parlato a Sky Sport del recupero del laterale della Roma

Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, ha parlato a Sky Sport del recupero del laterale della Roma.

SPINAZZOLA – «Tenerlo è difficile, sta lavorando tanto, ha fatto questa ultima visita pochi giorni fa. Il medico è sbalordito dalla voglia di Leonardo, non c’è una data oggi ma l’importante è che torni come e meglio di come era. La differenza non la faranno dieci giorni. Se me lo avevano chiesto prima dell’infortunio? Quando un giocatore fa il suo percorso, suscita l’interesse di tanti grandi club, non l’ho visto solo io. E’ felice alla Roma, quando fa cose importante noi siamo qui per sviluppare il percorso dei ragazzi».