Locatelli Juve, al via il summit per chiudere l’acquisto: le ultime

Incontro in corso tra la Juventus e il Sassuolo per definire l’affare Locatelli: summit lontano dalle telecamere

Juventus e Sassuolo si incontrano per Manuel Locatelli. Il summit tra le due società però non si è svolto alla Continassa, dove ad attenderli ci sarebbero stati tanti giornalisti e tanti tifosi ansiosi di novità sull’obiettivo principale del mercato della Juventus.

Come riporta Sky Sport, Juve e Sassuolo si sono incontrati lontano da occhi indiscreti. Quarto meeting per definire l’acquisto per il centrocampo bianconero.