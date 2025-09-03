Caso Lookman: in lista Uefa ma «io con voi non gioco più». Cosa può succedere

Caso Lookman: in lista Uefa ma «io con voi non gioco più». L’attaccante dell’Atalanta risponderà alla convocazione della Nigeria

Il futuro di Ademola Lookman all’Atalanta si conferma il nodo più complesso di questo finale di calciomercato. L’attaccante nigeriano, pezzo pregiato della rosa di Ivan Juric, è al centro di un vero e proprio caso che tiene con il fiato sospeso dirigenza e tifosi. La permanenza del giocatore a Bergamo appare sempre più in bilico, e la sua valutazione determinerà in gran parte le prossime strategie della Dea.

Dopo settimane di voci che lo accostavano con insistenza all’Inter come rinforzo ideale per l’attacco, la trattativa ha subito una brusca frenata. Il muro alzato dall’Atalanta sulle condizioni della cessione, rifiutando formule di prestito e puntando a una vendita a titolo definitivo, ha raffreddato l’interesse dei nerazzurri e di altri club, come il Bayern Monaco e il Galatasaray, che avevano sondato il terreno con offerte ritenute insoddisfacenti.

Lo scontento di Lookman è ormai palese. L’atteggiamento del giocatore, descritto come un “manifesto di rabbioso scontento“, e le ripetute richieste di cessione, con frasi come «Io con voi non gioco più», hanno creato una frattura apparentemente insanabile con l’ambiente. La sua decisione di rispondere alla convocazione della Nigeria, anziché rimanere a Zingonia per recuperare la condizione fisica, ha ulteriormente complicato i piani del club. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Ora, la situazione è a un bivio. Se da un lato l’Atalanta non vuole svendere il suo talento, dall’altro rischia di gestire un giocatore scontento e ai margini del progetto tecnico. Il rischio è un “caso limite”, con Lookman separato in casa, uno scenario dannoso sia per il club che per la carriera del calciatore, specialmente con la Coppa d’Africa all’orizzonte. La diplomazia è al lavoro per ricucire lo strappo, ma la tifoseria, che lo aveva eletto a idolo, si interroga sulla possibilità di un “perdono” dopo le recenti tensioni. Il futuro di Ademola Lookman è un puzzle ancora tutto da comporre.