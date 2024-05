Lazio Luis Alberto, nuovo caso a Formello: l’Arabia lo tenta, ma il malumore è scatenato da altro

Luis Alberto è diventato un nuovo caso in casa Lazio: nelle ultime settimane ci ha abituato ad alti e bassi comportamentali

Il pareggio di Monza ha riacceso la tensione tra squadra e ambiente, come se non bastasse ieri è esploso pure il caso Luis Alberto. Lo spagnolo ha saltato a sorpresa la rifinitura, era stato tra i più polemici tra i giocatori sostituiti nella ripresa dell’U-Power Stadium, non avrebbe convinto l’allenatore neanche nei giorni successivi. La Lazio e il Mago tornano ai ferri corti, d’altronde il numero 10 ormai da tempo fa e disfa.

Dopo la vittoria sulla Salernitana a metà aprile uscì a sorpresa con dichiarazioni di addio, salvo poi baciare la maglia la settimana successiva, esultando per il gol vittoria al Genoa. Oggi una nuova esclusione tecnico-disciplinare che però non fa più rumore. L’Arabia lo tenta, ma non è alla base del malumore, ora bisognerà capire se a due giornate dal termine ci sarà il tempo di ricucire o se verrà anticipato ulteriormente il divorzio. Lo scrive Tuttosport.