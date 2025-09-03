La Lazio piange Vito D’Amato: scompare a 81 anni l’ex attaccante biancoceleste

Addio a Vito D’Amato, storico bomber della Lazio: il club biancoceleste lo ricorda con commozione

Il calcio italiano saluta con commozione Vito D’Amato, ex attaccante di Lazio, Inter e Roma, scomparso all’età di 81 anni. Nato a Gallipoli nel 1944, D’Amato è stato un centravanti veloce, istintivo e dotato di un innato senso del gol, capace di lasciare un segno profondo soprattutto con la maglia biancoceleste.

Dalle giovanili alla consacrazione in biancoceleste

Cresciuto nel vivaio della S.S. Lazio, percorse tutte le tappe del settore giovanile distinguendosi per tecnica e fiuto sotto porta. L’esordio in Serie A arrivò nella stagione 1963-64, quando l’allenatore argentino Juan Carlos Lorenzo, maestro di disciplina tattica e organizzazione difensiva, lo lanciò in prima squadra. Tra il 1963 e il 1967 collezionò 79 presenze e 13 reti, diventando un punto fermo dell’attacco laziale. Il momento più iconico della sua avventura in biancoceleste fu il derby del 1965, quando un suo gol regalò alla Lazio una vittoria storica contro la Roma, consegnandogli un posto speciale nel cuore dei tifosi.

L’esperienza all’Inter e il ritorno a Roma

Terminata l’avventura con la Lazio, D’Amato approdò all’Inter di Helenio Herrera, il leggendario “Mago” del calcio italiano, celebre per il “catenaccio” e la gestione carismatica dello spogliatoio. Pur restando poco tempo in nerazzurro, ebbe l’occasione di confrontarsi con una delle squadre più forti d’Europa dell’epoca. Successivamente tornò nella Capitale, questa volta per vestire la maglia della Roma, completando così un percorso raro e prestigioso: giocare per entrambe le squadre della città eterna, un traguardo che pochi calciatori possono vantare.

IL RICORDO DEL CLUB – La S.S. Lazio partecipa commossa al dolore della famiglia dell’ex attaccante biancoceleste Vito D’Amato. Nato a Gallipoli, si trasferì giovanissimo a Roma con la famiglia. Formatosi nel settore giovanile della Lazio, approdò poi in prima squadra, dove rimase fino al 1967: il suo nome rimarrà nella storia del Club per aver siglato il gol decisivo nel derby del 10 ottobre 1965 La dirigenza, la squadra e tutta la Società esprimono un sentito e profondo cordoglio alle persone a lui care.