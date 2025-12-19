Mainoo Napoli, il giocatore ha dato l’ok al trasferimento alla corte di Conte: cosa manca per chiudere l’affare

Mainoo Napoli, il giocatore è disposto a trasferirsi in Italia a gennaio. Si attende l’ok per l’indice di liquidità per chiudere l’affare. Le ultime

Mainoo Napoli sembra destinato a diventare uno dei temi caldi del mercato invernale per la società partenopea. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, lavora da tempo per individuare rinforzi mirati a centrocampo, reparto che, al momento, presenta lacune evidenti soprattutto in termini di quantità e profondità. Nelle sue recenti interviste, Manna non si è sbilanciato sui nomi, ma è chiaro che l’obiettivo principale dei partenopei rimane Kobbie Mainoo, giovane centrocampista attualmente in forza al Manchester United.

Il Napoli, in vista della sessione di calciomercato, valuta attentamente la situazione della mediana. Con diversi giocatori attualmente indisponibili — tra cui Romelu Lukaku, ufficialmente recuperato ma non ancora pronto a scendere in campo — la necessità di inserire almeno un elemento di qualità è diventata prioritaria. Mainoo rappresenterebbe il profilo ideale per rinforzare il centrocampo della squadra guidata da Spalletti, grazie alla sua versatilità e al dinamismo che può offrire sia in fase di costruzione sia nella copertura delle zone centrali.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giovane talento del Manchester United avrebbe già dato il suo consenso al trasferimento in Serie A: il famoso binomio Mainoo Napoli potrebbe quindi concretizzarsi molto presto. Mainoo è consapevole delle potenzialità della piazza partenopea: come successo in passato con giocatori come McTominay e Hojlund, Napoli può rappresentare l’ambiente ideale per rilanciarsi, accumulare esperienza e crescere sia a livello tecnico sia mentale.

Nonostante il via libera del giocatore, il percorso verso l’ufficialità dell’operazione presenta ancora ostacoli. La prima difficoltà riguarda la posizione del Manchester United, che al momento appare ferma e poco incline a facilitare la cessione. A questo si aggiunge la concorrenza di altri club europei interessati al centrocampista, fattore che potrebbe complicare le trattative. Inoltre, il Napoli resta in attesa di novità legate all’indice di liquidità, parametro fondamentale per concretizzare eventuali operazioni importanti senza compromettere la stabilità economica del club.

Mainoo Napoli resta dunque un’operazione in evoluzione, seguita con attenzione dai tifosi e dal club. La società partenopea, conscia dell’importanza di rinforzare la mediana, continuerà a monitorare la situazione da vicino, cercando di accelerare i tempi appena possibile. L’arrivo di Mainoo potrebbe rappresentare un tassello fondamentale per dare più equilibrio, qualità e freschezza alla squadra in vista della seconda parte di stagione, consolidando le ambizioni europee e rafforzando la competitività dei campani.