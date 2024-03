Paolo Maldini è nel mirino dell'Atalanta per il post Congerton

L’Atalanta per il dopo Congerton sta seriamente pensando di portare Paolo Maldini in dirigenza. La situazione

Dopo l’addio di Congerton all’Atalanta, la società nerazzurra sta pensando ad una nuova figura dirigenziale da affiancare a D’Amico per il calciomercato (soprattutto quello estero) e tra i tanti nomi risulta in alto quello di Paolo Maldini: leggenda rossonera ed ex dirigente del Milan.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’Atalanta sta cercando di portare Maldini alla corte orobica dopo quello che aveva dimostrato negli anni al Milan tra scouting, ricerca accurata dei giovani e l’ambizione messa nel suo campo lavorativo. La famiglia Percassi ha tanti nomi sul tavolo, ma è quello di Maldini ad essere finito fortemente sulla lente d’ingrandimento della società. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi mesi.