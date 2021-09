All’Eleda Stadion, il match valido per la 1ª giornata del gruppo H della Champions League 2021/2022 tra Malmoe e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’Eleda Stadion, Malmoe e Juve si affrontano nel match valido per la 1ª giornata del gruppo H della Champions League 2021/22

Sintesi Malmoe Juve 0-3 MOVIOLA

1′ Calcio d’inizio – Comincia il match

3′ Malmoe aggressivo in avvio – Prova a spaventare la Juventus

8′ De Ligt anticipa Rakip – Intervento di testa a liberare su un cross pericoloso in area

10′ Occasione Dybala – Lancio di Morata per il dieci che scatta sul filo del fuorigioco. Davanti a Diawara non riesce a trovare la coordinazione giusta e calcia altissimo

13′ Sbaglia il cross Morata – Era una buona trama della Juventus

17′ Girata Rieks – Cross dalla destra impattato benissimo di volo. Se l’era perso Danilo ma pallone alto

21′ Danilo cerca Morata – Pallone basso dalla trequarti che non arriva a destinazione

23′ Gol Alex Sandro – Cross da destra di Cuadrado, sfiorato da Bentancur. Alex Sandro dietro si avvita di testa e batte Diawara imparabilmente

27′ Tiro Rabiot – Mancino violento da fuori, alto non di molto

28′ Occasione Alex Sandro – Gran lancio di Bonucci per il brasiliano che controlla a seguire convergendo in area sulla sinistra. Diagonale a tu per tu con Diawara sul fondo

30′ Punizione Birmancevic – Dalla lunghissima distanza, sul fondo con Szczesny che controlla

32′ Occasione Morata – Verticalizzazione di Locatelli per lo spagnolo che si fa ipnotizzare da Diawara uscito al limite

39′ Ammonito Brorsson – Ginocchiata da dietro a Dybala

41′ Cross Alex Sandro – Pallone interessante da sinistra, sfiora solo Morata

45′ Gol Dybala – Non sbaglia dal dischetto la Joya che scivola al momento della conclusione ma batte centralmente Diawara

45+1′ Gol Morata – Disastrosa la difesa del Malmoe. Tocco di Rabiot che passa in mezzo alla difesa. Si invola Morata che batte con un tocco morbido Diawara

45+2′ Fine primo tempo – Intervallo

Malmoe Juve 0-3: risultato e tabellino

Rete: 23′ Alex Sandro, 45′ rig. Dybala, 45+1′ Morata

Malmoe (5-3-2): Diawara; Berget, Ahmedhodzic, Nielsen, Rieks, Brorsson; Innocent, Christiansen, Rakip; Birmancevic, Colak. All. Tomasson. A disp. Ellborg, Dahlin, Larsson, Olsson, Beijmo, Abubakari, Gwargis, Nalic, Eile, Bjorkvist, Nanasi

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri. A disp. Diawara; Rieks, Rakip, Colak, Christiansen, Ahmedhodzic, Birmancevic, Innocent, Nielsen, Brorsson, Berget

Arbitro: Artur Dias (POR)

Ammoniti: 39′ Brorsson, 43′ Nielsen