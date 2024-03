Guardiola snobba l’Inter: «La Champions è tra noi, Real e Bayern»

Le parole di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, dopo la qualificazione ai quarti di Champions League. I dettagli

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato a TNT Sports dopo il passaggio del turno contro il Copenaghen.

PAROLE – «Siamo al turno successivo: siamo ancora qui, in questa competizione. È stato difficile attaccarli, perché sono ben organizzati giocando a quattro o cinque difensori. Siamo molto rispettati per la nostra apertura. Prima del mio arrivo non credevamo di potercela fare. È una questione di tempo, un processo. Loro mi hanno dato tempo, ci hanno dato tempo. Siamo una squadra che crede di farcela. Siamo in competizione con Real Madrid e Bayern Monaco. Non sappiamo chi affronteremo, è una questione di aspettare e vedere. L’importante sono sette anni di fila che siamo ai quarti di finale».

