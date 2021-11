Manchester United, Cr7 “ne fa fuori” un altro: 4 allenatori in 4 anni

Cristiano Ronaldo tagliateste: quarto allenatore mandato a casa in 4 anni. Il Manchester United ha esonerato ufficialmente Solskjaer

È freschissima la notizia dell‘esonero di Ole Gunnar Solskjaer dal Manchester United, seguita alla pesante sconfitta dei Red Devils col Watford. Prenderà momentaneamente il suo posto Michael Carrick che tra gli altri avrà il compito di allenare anche Cristiano Ronaldo.

Per il portoghese, curiosamente, si tratta del quarto allenatore cambiato in 4 anni: dopo gli esoneri di Allegri, Sarri e Pirlo nel suo periodo juventino, Cristiano “fa fuori” altro tecnico. E c’è chi è pronto a giurare che non sia un caso.