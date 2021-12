Manchester United, rinnovo Pogba: speranze vane. Due club sul francese

Il Manchester United avrebbe tirato i remi in barca per il rinnovo di Pogba. Sul francese ci sono ora due club

Il Manchester United potrebbe rinunciare alla possibilità di far rinnovare a Paul Pogba il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che spiega come siano due i club che possono ora ambire ad ingaggiarlo a parametro zero.

Sul centrocampista francese ci sarebbero gli occhi attenti della Juventus, che sogna di riportarlo a casa dopo averlo ceduto ai Red Devils, e del PSG, che sogna di creare intorno a lui una mediana da sogno.

