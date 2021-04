Manchester United Roma, i convocati di Fonseca: out El Shaarawy

Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati in vista di Manchester United-Roma

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha reso nota la lista dei convocati in vista della semifinale di andata di Europa League contro il Manchester United. Assente Stephan El Shaarawy che non sarà presente a Old Trafford.

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Smalling, Santon, Kumbulla, Peres, Spinazzola.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Ciervo, Darboe, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Borja Mayoral, Carles Perez.