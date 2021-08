Manchester United, Ronaldo resta CR7: arriva la deroga dalla FA

Nessun problema per Cristiano Ronaldo al Manchester United, indosserà la sua maglia numero 7. La FA concede la deroga

Cristiano Ronaldo resterà CR7 anche al Manchester United. Come? Con l’aiuto della FA che ha concesso una deroga speciale per il cambio del numero di maglia di Cavani e non solo.

Come riporta RMC Sport, infatti, il fuoriclasse portoghese vestirà la maglia 7 dei Red Devils anche grazie al nuovo compagno di squadra James che ha liberato la maglia 21 lasciandola a Cavani. Ronaldo potrà quindi riprendersi la 7.