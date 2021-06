L’ex giocatore Schopp: «Kalajdzic non è pronto. Arnautovic soffre, vi spiego perché»

Marcus Shopp è intervenuto a Sky Sport 24 per parlare di uno dei grandi problemi della nazionale austriaca: l’attacco

L’ex giocatore del Brescia Marcus Schopf ha analizzato la situazione dell’attacco austriaco in attesa della sfida con l’Italia di sabato. Le sue parole: «Kalajdzic ha fatto una grande stagione a Stoccarda ma non è ancora pronto per fare qualcosa di speciale in nazionale. Arnautovic invece può fare la differenza, ma soffre perchè non ha giocato tanto ultimamente. Dopo 50-60 minuti nell’ultima partita infatti è andato in difficoltà. Dipende come Foda vorrà metterlo a disposizione per la squadra»