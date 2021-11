Mbappe al Real Madrid? Il Psg si vendica e mette nel mirino un big dei blancos

Kylian Mbappe al Real Madrid potrebbe scatenare la vendetta del PSG che metterebbe nel mirino un big dei blancos

Kylian Mbappe è l’obiettivo dichiarato del Real Madrid per il prossimo mercato. L’attaccante francese non ha ancora raggiunto l’accordo con il PSG per il rinnovo di contratto.

Il campione del mondo 2018 potrebbe liberarsi a parametro zero e raggiungere i Blancos già nella prossima estate. Uno scenario sorprendente per certi aspetti. Il Psg, però, potrebbe vendicarsi, come ha riportato El Nacional: infatti i francesi sarebbero interessati a Karim Benzema, attaccante del Real, che dunque andrebbe a compiere il passaggio inverso di Mbappé.