McKennie Fiorentina, il punto sull’INTERESSE dei VIOLA per l’americano

Il punto sull’interesse nel calciomercato della Fiorentina per Weston McKennie, centrocampista americano della Juve

Come spiegato da Sportitalia, la Fiorentina continua a monitorare la situazione di Weston McKennie, giocatore sempre in uscita della Juve dopo che da tempo è stato messo alla porta.

Al momento, però, non si registrano passi in avanti nella trattativa con il club viola, che non ha ancora presentato una proposta ufficiale. Situazione da monitorare nelle prossime settimane.