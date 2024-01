Mercato Milan, Brassier il piano B se non arriva Buongiorno

Mercato Milan, Lilian Brassier è la prima alternativa per la difesa a Buongiorno: il Brest però dice no al prestito

Come riportato da Tuttosport, più di Kouassi la principale alternativa del mercato del Milan a Buongiorno del Torino resta Brassier del Brest. Nonostante gli sforzi dei rossoneri per arrivare al capitano dei granata, la posizione di Urbano Cairo sembra inamovibile: Buongiorno non si muoverà da Torino e non è in vendita.

Per questo motivo il Milan è tornato sul mercato alla ricerca di un piano b, che porta al francese. In questo caso il calciatore convince appieno l’area tecnica ma è il Brest a fare muro rispetto alla proposta di prestito oneroso con diritto di riscatto dei rossoneri. Per lasciarlo partire il club francese chiede una cifra intorno ai 12 milioni di euro.

