Mercato Milan, Moncada rilancia per Tiago Santos, occasione da cogliere sulla fascia destra. Tutti gli aggiornamenti

Il Milan guarda con interesse a Tiago Santos, terzino destro classe 2002 del Lille, come possibile rinforzo nel prossimo calciomercato. Il giovane portoghese, già osservato in passato, è apprezzato per la sua spinta offensiva, il dribbling e la resistenza mentale. Un grave infortunio al crociato anteriore lo ha tenuto fermo da ottobre 2024, ma il rientro è previsto per agosto 2025. La valutazione attuale è di circa 15 milioni di euro. Lo riporta da Gazzetta.it.

Nonostante lo stop, il Milan continua a seguirlo con attenzione: l’investimento sui giovani è parte della strategia societaria e Santos potrebbe rappresentare una scommessa interessante, se le sue condizioni fisiche lo permetteranno. Il club rossonero punta a rafforzare la fascia destra e il nome di Tiago Santos resta in cima alla lista dei possibili colpi estivi.