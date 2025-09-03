Mercato Parma, dalla Florida con furore: la scommessa a stelle e strisce del Parma di Krause. Ecco Cremaschi

Mercato Parma, dalla Florida con furore: la scommessa a stelle e strisce del Parma di Krause. Ecco Benjamin Cremaschi

Benjamin Cremaschi è un nuovo giocatore gialloblù. Chi è il talento che ha lasciato la “comfort zone” di Miami per conquistare la Serie A.

Un rinforzo a stelle e strisce, un talento cresciuto all’ombra di Lionel Messi per illuminare il centrocampo del Parma. Come riportato dalla stampa sportiva, il club ducale ha messo a segno un colpo di grande prospettiva, assicurandosi dall’Inter Miami il giovane nazionale statunitense Benjamin Cremaschi. Un’operazione che porta in Serie A uno dei talenti più interessanti del calcio nordamericano, un ragazzo di vent’anni che, dopo oltre 100 presenze in MLS, ha scelto l’Italia per mettersi alla prova e uscire dalla sua “comfort zone”.

L’arrivo di Cremaschi non è solo un’operazione tecnica, ma anche simbolica: è il primo giocatore statunitense dell’era Krause, un innesto che aggiunge qualità e un sapore internazionale a una mediana già ben assortita. Lo stesso giocatore, sui social, ha salutato la sua ex squadra con parole cariche di emozione e di ambizione: «Non è stata una decisione facile perché questa società mi ha visto crescere. Ora dovrò affrontare nuove sfide e uscire dalla comfort zone». Un messaggio chiaro, che testimonia la voglia di un ragazzo pronto a misurarsi con le pressioni e le difficoltà del calcio italiano, dopo aver completato un corso accelerato al fianco del più grande di tutti.

Ma il mercato del Parma non si è fermato qui. Oltre a Cremaschi, è stato presentato anche un altro, importante rinforzo per l’attacco: Gaetano Oristanio. L’ex Cagliari ha spiegato la sua scelta con parole che sono una vera e propria investitura per il progetto tecnico di Carlos Cuesta: «Avevo delle alternative, ma ho deciso di venire qui per il progetto e per le idee. Da Cuesta ho intercettato subito energia e positività». Con questi due nuovi innesti e in attesa del collaudo nell’amichevole di domani contro l’Entella, il Parma si prepara alla trasferta di Cagliari con una rosa più profonda, più ricca di qualità e con la consapevolezza di poter recitare un ruolo da protagonista in questa Serie A.