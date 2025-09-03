Sampdoria, mercato chiuso ma occhi sugli svincolati: nel mirino Dawidowicz, le ultime

Sampdoria, calciomercato chiuso ma occhi sugli svincolati: nel mirino Dawidowicz, le ultimissime suo blucerchiati

Il calciomercato estivo si è ufficialmente concluso, ma la Sampdoria non ha intenzione di abbassare la guardia. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la dirigenza blucerchiata sta monitorando con attenzione il mercato degli svincolati, alla ricerca di rinforzi utili a completare la rosa a disposizione di Massimo Donati, allenatore classe 1981, ex centrocampista di Milan e Atalanta, alla sua prima stagione sulla panchina doriana.

Rosa da completare: priorità alla difesa

Nonostante gli innesti estivi, la squadra presenta ancora alcune lacune, soprattutto nel reparto arretrato. L’obiettivo della società è individuare profili affidabili, con esperienza e prontezza atletica, capaci di inserirsi immediatamente nel gruppo. Il mercato dei giocatori senza contratto offre un’opportunità strategica: rinforzare la rosa senza costi di cartellino, aggiungendo profondità e alternative in ruoli chiave, elemento fondamentale in un campionato lungo e competitivo come la Serie B.

Pawel Dawidowicz, esperienza e fisicità per la retroguardia

Tra i nomi valutati, spicca quello di Pawel Dawidowicz, difensore centrale polacco classe 1995, svincolato dopo cinque stagioni all’Hellas Verona. Con oltre 100 presenze in Serie A e un passato anche nella nazionale polacca, Dawidowicz è un giocatore solido, dotato di fisicità imponente (189 cm), abilità nel gioco aereo e buona lettura difensiva. La sua esperienza internazionale e la capacità di guidare la linea arretrata lo rendono un profilo ideale per colmare le incertezze mostrate dalla Samp nelle prime giornate di campionato.

Valutazioni in corso e tempi decisivi

La dirigenza doriana sta analizzando ogni aspetto dell’operazione: dalle condizioni fisiche del giocatore alle richieste economiche, passando per la compatibilità tattica con il sistema di gioco di Donati. L’interesse per Dawidowicz è concreto e, secondo indiscrezioni, una decisione definitiva potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

L’obiettivo è chiaro: consegnare all’allenatore un rinforzo di spessore che possa alzare il livello della squadra e permettere alla Sampdoria di competere ai vertici della Serie B. Con il campionato appena iniziato e una stagione lunga davanti, ogni mossa di mercato potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni blucerchiate.