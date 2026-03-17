Le migliori scarpe da calcio 2026: guida alla scelta

Scegliere le scarpe da calcio giuste è uno degli aspetti più importanti per ogni giocatore, indipendentemente dal livello di esperienza. Una scarpa adatta al proprio stile di gioco e alla superficie su cui si gioca può migliorare la stabilità, il controllo del pallone e la sicurezza nei movimenti. Al contrario, utilizzare un modello non consono al terreno può incidere negativamente sulle performance e aumentare il rischio di infortuni.

Negli ultimi anni le scarpe da calcio hanno implementato una forte evoluzione tecnologica. I principali marchi del settore investono continuamente in nuovi materiali, suole sempre più leggere e tecnologie studiate per ottimizzare velocità, controllo e comfort. Oggi sono realizzate minuziosamente per offrire prestazioni specifiche a seconda del ruolo del giocatore e delle condizioni del campo.

Tuttavia, proprio a causa dell’ampia varietà di modelli disponibili, scegliere il paio giusto può diventare complicato. Esistono scarpe progettate per l’erba naturale, altre per il sintetico e altre ancora per superfici indoor. Anche la forma dei tacchetti, i materiali della tomaia e la struttura della suola giocano un ruolo fondamentale.

In questa guida vedremo quali sono i principali tipi, perché la configurazione dei tacchetti è così importante e quali materiali vengono utilizzati nei modelli moderni. E troverai inoltre una selezione delle migliori scarpe da calcio del 2026, per aiutarti a scegliere il modello più adatto alle tue esigenze.

Le migliori scarpe da calcio del 2026

Nel panorama attuale uno dei marchi più influenti nel mondo delle scarpe da calcio è ovviamente Nike. Il brand ha sviluppato negli anni diverse linee dedicate a specifiche tipologie di giocatori e terreni.

Le principali famiglie di scarpe Nike includono linee come Mercurial e Phantom. Ognuna di queste dispone di caratteristiche specifiche per i diversi stili di gioco.

Nike Mercurial Superfly 10 Elite

Le scarpe da calcio Nike Mercurial sono tra le top di gamma nel catalogo del brand americano. Nello specifico, la Nike Mercurial Vapor 16 Elite FG è una delle più avanzate della linea, indicata per giocatori che puntano su rapidità, accelerazione e cambi di direzione repentini. Si tratta di una delle migliori scarpe da calcio per erba naturale compatta ed è un mix di materiali leggeri e tecnologie sviluppate per fornire una sensazione di reattività e contatto diretto con il pallone.

Uno degli elementi distintivi della scarpa è la tomaia realizzata con Nike Gripknit, un materiale aderente che migliora il controllo del pallone e aiuta a ottenere un tocco molto preciso anche quando si gioca ad alta intensità. Il materiale si adatta alla forma del piede e mantiene un buon livello di grip sia in condizioni asciutte sia sul bagnato, contribuendo a una sensazione di contatto molto naturale con la palla.

La suola integra inoltre un’unità Air Zoom a tre quarti di lunghezza, che dà una spinta propulsiva durante le accelerazioni. In combinazione con una configurazione di tacchetti a V disposti in un pattern ondulato, questa tecnologia incrementa la trazione e permette scatti più esplosivi e cambi di direzione rapidi.

Per chi è consigliata: grazie alla sua costruzione leggera e alla calzata aderente, la Mercurial Vapor 16 Elite è particolarmente adatta a giocatori offensivi come ali e attaccanti, che hanno bisogno di una scarpa reattiva per sfruttare al massimo la propria velocità.

Nike Mercurial Vapor 16 Elite FG

Anche la Nike Mercurial Vapor 16 Elite FG appartiene alla celebre linea Mercurial. Questo modello è indicato per campi in erba naturale compatta e si distingue per una costruzione estremamente leggera e una calzata molto aderente, caratteristiche che favoriscono movimenti rapidi e dinamici.

La tomaia combina i materiali Gripknit, Atomknit e Flyknit, una soluzione che diminuisce lo spessore tra piede e pallone ed affina la sensibilità nei controlli. Il Gripknit presenta una superficie leggermente testurizzata che aumenta l’attrito con la palla, per passaggi, tiri e dribbling più precisi anche quando il ritmo di gioco è elevato.

Nella parte inferiore della scarpa è presente un’unità Air Zoom a tre quarti di lunghezza, integrata nella suola per dare una sensazione di spinta nelle fasi di accelerazione. Il disegno dei tacchetti, con elementi a V e lamellari distribuiti lungo tutta la suola, potenzia la trazione e rende più sicuri i cambi di direzione.

Per chi è consigliata: avendo una struttura leggera e una calzata avvolgente, la Vapor 16 Elite FG si adatta particolarmente bene ad ali e attaccanti.

Della stessa linea, c’è anche la versione SG-Pro, ottime per campi in erba naturale morbida o fangosa. Rispetto alle varianti FG, questo modello utilizza una configurazione di tacchetti mista con elementi in metallo, che penetrano più facilmente nel terreno e garantiscono maggiore stabilità quando il campo diventa pesante o scivoloso.

Nike Phantom 6 Low Elite AG

La nostra selezione prosegue con le scarpe da calcio Nike Phantom, una serie di scarpe rivolta ai giocatori che basano il proprio gioco su controllo del pallone, precisione nei passaggi e qualità nelle conclusioni. Il modello Nike Phantom 6 Low Elite AG utilizza una suola AG, adatta ai campi in erba artificiale, con una configurazione di tacchetti studiata per movimenti rapidi e rotazioni più fluide su superfici sintetiche.

La tomaia integra il materiale Nike Gripknit, una struttura sintetica con texture leggermente aderente nelle zone di contatto con il pallone. Questo rivestimento aumenta l’attrito durante controlli, passaggi e tiri, mantenendo una buona sensibilità anche quando il campo è umido.

Uno degli elementi più interessanti del modello è la piastra Cyclone 360, riconoscibile per il motivo circolare nell’avampiede. Questo sistema facilita rotazioni rapide e cambi di direzione improvvisi, un aspetto molto utile per centrocampisti offensivi e trequartisti che devono muoversi in spazi stretti.

Il telaio della scarpa segue una forma più naturale nella zona della punta e avvicina il piede al pallone, favorendo un controllo più preciso nelle giocate tecniche. Certamente tra le migliori scarpe da calcio per erba sintetica.

Per chi è consigliata: nel complesso, la Phantom 6 Low Elite AG è una delle migliori scarpe da calcio per erba sintetica e si rivolge soprattutto ai giocatori creativi che costruiscono il gioco tra le linee e cercano precisione nei passaggi, nei dribbling e nelle conclusioni dalla distanza.

C’è anche la versione con suola FG per campi in erba naturale compatta.

Nike Jr. Phantom 6 Low Pro Multiterreno

Continuiamo la nostra guida alle migliori scarpe da calcio con una scarpa indicata per ragazzi e ragazze che vogliono sviluppare precisione nel controllo del pallone e sicurezza nei movimenti. Stiamo parlando della Nike Jr. Phantom 6 Low Pro Multiterreno, con suola multiterreno validissima sia su erba naturale sia su campi sintetici. Una soluzione molto pratica per chi gioca in contesti diversi durante allenamenti e partite.

La tomaia utilizza il materiale Nike VNMSkin, una superficie leggermente aderente che copre la zona di contatto con il pallone. Questa struttura aiuta ad aumentare la sensibilità durante dribbling, passaggi e tiri: così è possibile controllare la palla con maggiore precisione. Il materiale Flyknit, integrato nella parte superiore della scarpa, avvolge il piede e crea una calzata più stabile e naturale.

Nella parte anteriore della suola è presente anche qui il sistema Cyclone 360, riconoscibile per il motivo circolare che facilita rotazioni e cambi di direzione rapidi. Questa configurazione aiuta a muoversi con maggiore agilità nelle azioni di gioco più dinamiche.

Il telaio della scarpa segue una forma più naturale nella zona della punta e contribuisce a una sensazione più diretta nel contatto con il pallone, un aspetto utile per chi sta ancora sviluppando tecnica e controllo durante il gioco.

Per chi è consigliata: è una scarpa valida per più ruoli, ma a nostro giudizio è ottima per difensori che impostano e centrocampisti/registi.

Nike Mercurial Vapor 16 Pro FG

La Nike Mercurial Vapor 16 Pro FG rappresenta la versione di fascia intermedia della linea Mercurial. Questa scarpa è destinata ad un uso su campi in erba naturale compatta o leggermente umida e utilizza una suola con tacchetti studiati per scatti rapidi e cambi di direzione frequenti.

La tomaia utilizza una struttura sintetica con inserti Flyknit, un materiale flessibile che avvolge il piede in modo aderente e accompagna i movimenti durante la corsa. La superficie presenta una finitura leggermente testurizzata che agevola il contatto con il pallone, aspetto particolarmente utile durante dribbling e controlli eseguiti ad alta velocità.

All’interno della suola è presente la tecnologia Nike Air Zoom, un’unità elastica integrata nella piastra che contribuisce a una sensazione più reattiva durante scatti e accelerazioni. Il disegno dei tacchetti segue un pattern ondulato con elementi a V e lamellari che aumentano la trazione sul terreno nelle partenze improvvise.

Per chi è consigliata: grazie alla struttura leggera e alla calzata aderente, la Vapor 16 Pro FG si adatta bene a giocatori offensivi come ali, esterni e attaccanti che cercano una scarpa dinamica e reattiva.

Nike Mercurial Superfly 10 Academy MG

Concludiamo la lista delle migliori scarpe da calcio del momento con la Nike Mercurial Superfly 10 Academy, ideale per giocatori che puntano su rapidità, accelerazione e movimenti dinamici. Questa versione utilizza una suola multiterreno, adatta sia all’erba naturale sia ai campi sintetici.

La tomaia è realizzata in NikeSkin con una texture a motivo V integrata nella superficie. Questa struttura crea un contatto più diretto con il pallone e facilita controlli, passaggi e dribbling. La sensazione ricorda quella di giocare con una scarpa molto sottile, che mantiene una buona sensibilità nelle giocate tecniche.

Nella parte inferiore è presente un’unità Air Zoom nel tallone, inserita nella suola per accompagnare gli scatti e le accelerazioni. Il battistrada ha un disegno ondulato con tacchetti a cascata e elementi a V, una configurazione per partenze rapide e cambi di direzione improvvisi.

Il collare Dynamic Fit, realizzato in tessuto elasticizzato, avvolge la caviglia e crea una sensazione di continuità tra piede e scarpa.

Per chi è consigliata: esterni offensivi, ma anche terzini con licenza di spinta.

Come scegliere le scarpe da calcio giuste

Quando si sceglie un paio di scarpe da calcio è importante considerare diversi fattori. Non esiste infatti una scarpa perfetta per tutti i giocatori: il modello ideale dipende dalle caratteristiche del piede, dal tipo di campo e dal ruolo ricoperto in squadra.

Ecco tutti i principali elementi da valutare:

Superficie di gioco – Ogni tipo di suola funziona al meglio su una specifica tipologia di terreno. Utilizzare la suola corretta consente di ottenere maggiore trazione e assottigliare il rischio di movimenti instabili ;

– Ogni tipo di suola funziona al meglio su una specifica tipologia di terreno. Utilizzare la suola corretta consente di ottenere ; Ruolo in campo – Gli attaccanti tendono a preferire modelli più leggeri, per favorire l’accelerazione. I centrocampisti spesso scelgono scarpe in grado di assicurare buon equilibrio tra controllo e comfort, mentre i difensori possono prediligere modelli più stabili e protettivi;

– Gli tendono a preferire modelli più leggeri, per favorire l’accelerazione. I spesso scelgono scarpe in grado di assicurare buon equilibrio tra controllo e comfort, mentre i possono prediligere modelli più stabili e protettivi; Forma del piede – Alcuni modelli hanno una calzata più stretta e avvolgente, mentre altri offrono più spazio nella parte anteriore. Provare le scarpe o informarsi sulla loro vestibilità può aiutare a evitare problemi di comfort durante il gioco;

– Alcuni modelli hanno una calzata più stretta e avvolgente, mentre altri offrono più spazio nella parte anteriore. Provare le scarpe o informarsi sulla loro vestibilità può aiutare a evitare problemi di comfort durante il gioco; Livello di gioco – Molti modelli sono disponibili in diverse versioni, che variano per materiali e tecnologie utilizzate. Le versioni di fascia alta forniscono le migliori prestazioni, mentre quelle più economiche mantengono il design del modello principale ma utilizzano materiali più semplici.

Scegliere la scarpa giusta in base alla superficie

Uno degli aspetti più importanti da considerare per acquistare una delle migliori scarpe da calcio presenti in commercio è la superficie su cui si gioca. Ogni tipo di campo richiede una suola specifica per garantire la giusta trazione e stabilità. Utilizzare la suola sbagliata può ridurre il grip sul terreno e rende i movimenti meno sicuri.

Scarpe FG (Firm Ground)

Le scarpe FG, acronimo di Firm Ground, sono specifiche per campi in erba naturale compatta o leggermente umida. Si tratta del tipo di scarpa più diffuso nel calcio e dello standard per la maggior parte dei giocatori.

La suola FG è caratterizzata da tacchetti fissi che possono avere forma conica, triangolare o lamellare. La loro disposizione è studiata per fornire un buon equilibrio tra trazione e stabilità durante le accelerazioni, i cambi di direzione e i contrasti.

Questo tipo di scarpa funziona particolarmente bene su campi ben mantenuti, dove il terreno è abbastanza compatto da consentire ai tacchetti di penetrare leggermente senza affondare troppo. Proprio per la loro versatilità, le scarpe FG sono spesso utilizzate anche su alcuni campi sintetici di nuova generazione, anche se in questi casi non rappresentano sempre la soluzione ideale.

Scarpe AG (Artificial Grass)

Le scarpe AG sono consigliate per i campi in erba sintetica. Rispetto alle FG presentano una configurazione della suola diversa, realizzata ad hoc per adattarsi alla superficie artificiale.

La caratteristica principale delle scarpe AG è la presenza di un numero maggiore di tacchetti, generalmente più corti e arrotondati. Questa configurazione consente di distribuire meglio la pressione sotto il piede e ridurre lo stress sulle articolazioni.

Il sintetico tende infatti a dare maggiore resistenza rispetto all’erba naturale, soprattutto durante i cambi di direzione. Per questo motivo una suola AG facilita la rotazione del piede e rende i movimenti più fluidi.

Scarpe SG (Soft Ground)

Le scarpe SG sono pensate per campi molto morbidi, bagnati o fangosi. In queste condizioni il terreno tende a cedere sotto il peso del giocatore e i tacchetti tradizionali potrebbero non essere sufficienti a livello di trazione.

Per questo motivo le scarpe SG utilizzano tacchetti più lunghi, spesso in metallo e avvitabili. Questa configurazione dà la possibilità ai tacchetti di penetrare più in profondità nel terreno, garantendo maggiore stabilità durante le accelerazioni e i contrasti.

Le suole SG sono generalmente utilizzate a livello professionistico o su campi particolarmente pesanti, soprattutto durante i mesi invernali. Non sono invece adatte a superfici dure o sintetiche, dove tacchetti così lunghi potrebbero risultare scomodi e poco sicuri.

Scarpe TF e Indoor

Oltre alle scarpe tradizionali da calcio esistono modelli per il calcetto o per superfici indoor. Le scarpe TF, dette anche turf, sono pensate per campi sintetici duri o per superfici in erba artificiale molto compatta. La suola presenta numerosi piccoli tacchetti in gomma che garantiscono trazione senza affondare nel terreno.

Le scarpe indoor, invece, sono progettate per il futsal e per le superfici lisce dei campi al coperto. In questo caso la suola è completamente piatta e realizzata in gomma, in modo da avere un buon grip sul parquet o su altre superfici indoor.

Tipi di tacchetti delle scarpe da calcio

I tacchetti sono responsabili della trazione sul terreno e influenzano direttamente la stabilità del giocatore durante le fasi di gioco. La loro forma può variare notevolmente da un modello all’altro.

I tacchetti conici sono tra i più comuni e favoriscono movimenti più naturali, soprattutto nelle rotazioni e nei cambi di direzione. Con questa configurazione il piede può ruotare più facilmente sul terreno, riducendo il rischio di torsioni improvvise.

I tacchetti lamellari, chiamati anche blade, hanno invece una forma più allungata. Sono costruiti per dare maggiore trazione durante le accelerazioni e nelle fasi di spinta. Questa soluzione è molto apprezzata dai giocatori che fanno affidamento sulla loro velocità.

Un altro elemento fondamentale è la distribuzione dei tacchetti sulla suola. Nei modelli moderni la loro disposizione è studiata con grande precisione per ottimizzare la stabilità e facilitare la distribuzione del peso del giocatore. Un buon equilibrio tra tacchetti anteriori e posteriori permette di ottenere una maggiore sicurezza durante i cambi di direzione e le frenate improvvise.

La lunghezza è un ulteriore fattore determinante. Tacchetti più corti sono ideali per superfici dure o sintetiche, mentre quelli più lunghi offrono maggiore grip su terreni morbidi o fangosi. Per questo motivo è fondamentale scegliere scarpe apposite per il tipo di campo su cui si gioca più spesso.

Differenze tra i materiali

Negli ultimi anni i materiali utilizzati nella produzione delle scarpe da calcio sono cambiati profondamente. L’obiettivo dei vari brand è quello di creare scarpe sempre più leggere, resistenti e capaci di una migliore sensibilità nel controllo della palla.

Pelle naturale

Per molti anni la pelle naturale è stata il materiale principale utilizzato nelle scarpe da calcio. Ancora oggi alcuni modelli di fascia alta utilizzano pelle di qualità, soprattutto nelle linee più orientate al comfort.

La pelle dà un tocco morbido e naturale sul pallone e tende ad adattarsi progressivamente alla forma del piede. Questo garantisce una calzata molto confortevole e un ottimo controllo durante il gioco.

Tuttavia presenta anche alcuni svantaggi. Le scarpe in pelle sono generalmente più pesanti rispetto ai modelli sintetici e possono assorbire acqua in condizioni di pioggia. Inoltre richiedono una maggiore manutenzione per mantenere nel tempo le loro caratteristiche.

Materiali sintetici

La maggior parte delle scarpe da calcio moderne utilizza materiali sintetici avanzati. Questi materiali sono leggeri, resistenti e meno sensibili all’umidità rispetto alla pelle.

Le tomaie sintetiche mantengono la loro forma più a lungo e permettono ai produttori di creare scarpe molto sottili, che migliorano la sensibilità nel contatto con il pallone.

Tessuti knit e materiali moderni

Negli ultimi anni molti marchi hanno introdotto tomaie realizzate con tessuti lavorati a maglia, chiamati knit. Questi materiali offrono una calzata molto aderente e flessibile, simile a quella di una calza. Sono quelli presenti nelle migliori scarpe da calcio sul mercato.

Le scarpe realizzate con questa tecnologia risultano generalmente molto leggere e assicurano una buona traspirabilità. Inoltre la struttura elastica della tomaia permette alla scarpa di adattarsi meglio alla forma del piede, per un maggiore comfort durante la partita.