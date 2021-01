Milan, aggiornamenti sui rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu

Le prime ore del 2021 in casa Milan sono contraddistinte dalle trattative per i rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Gli ultimi dettagli

Peppe Di Stefano su Sky Sport 24 ha fatto il punto in casa Milan sui rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. La Juve osserva interessata, visto che i due calciatori sono sulla lista di Paratici per la prossima stagione.

Partendo da Donnarumma, sia il Milan e sia il portiere classe ’99 hanno l’intenzione di venirsi incontro per quanto riguarda il rinnovo. Discorso diverso per Calhanoglu, per il quale sarebbero pervenute alcune offerte. In rossonero guadagnerebbe 3 milioni, mentre avrebbe ricevuto proposte da 5 milioni a stagione.