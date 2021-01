Milan: allenamento con Kjaer recuperato, test per Castillejo

Milanello, allenamento mattutino per il Milan: recuperato Simon Kjaer mentre è da valutare oggi la condizione di Castillejo

Allenamento iniziato, presente anche Maldini e Massara. Oggi nuovi test sul campo per Samu Castillejo che qualora non ce la dovesse fare verrà sostituito a Benevento da Brahim Diaz. Presente a Milanello anche Zlatan Ibrahimovic che da quando sono ripresi gli allenamenti post-festività non ha mai saltato una sessione.

Per il resto solo conferme per Stefano Pioli che per la gara di domani al Vigorito dovrà fare a meno, oltre che di Bennacer e Ibrahimovic, anche dello squalificato Theo Hernandez che sarà sostituito da Diogo Dalot.