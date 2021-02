Milan, Calhanoglu verso il rinnovo: fissato l’incontro con il club

Calhanoglu, tramite il suo agente Stipic, sta proseguendo le discussioni con il Milan per il rinnovo del contratto: novità previste dopo il derby

Calhanoglu e il Milan, una trattativa estenuante per la quale ancora non si è trovata la quadra. Il turco ha fatto sapere di voler rimanere a Milano: perno della formazione di Pioli, Hakan è sbocciato definitivamente dal post lockdown dello scorso campionato e si è preso la trequarti del Milan. Maldini e Ibra stravedono per lui e sperano di poter continuare ad ammirare le sue magie anche nella prossima stagione.

Come riportato da calciomercato.com, balla un milione e mezzo tra l’offerta del Milan e la richiesta di Calhanoglu. I rossoneri hanno infatti offerto un prolungamento fino al 2025 a 4 milioni di euro a stagione bonus inclusi (attualmente il calciatore ne guadagna 2.5 netti). L’agente Gordon Stipic ne chiede invece 5.5, con possibilità di scendere a 5. Ci sarà ancora da lavorare per proseguire un legame che tutte le parti in causa non vorrebbero in alcun modo interrompere.