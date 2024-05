Milan, Fonseca SMENTISCE: «Io al Marsiglia? Non è vero»

La pista che porta Fonseca al Milan non è ancora da escludere dopo le parole dell’attuale tecnico del Lille

Paulo Fonseca, allenatore del Lille, ha parlato in conferenza stampa delle voci che lo vedono lontano dal suo attuale club. Su di lui, tra le altre, c’è il Milan.

PAROLE – «Quello che è emerso ieri non è vero. Non so chi abbia detto queste cose, ma non è vero. Non ho un accordo con un altro club. Sono totalmente concentrato sulle nostre ultime due partite e deciderò dopo. Oggi non voglio parlare di tutto questo. Voglio pensare a Nantes e Nizza. In questo momento tutto è possibile, tutto».