Milan, Giroud: «Non guardiamo agli altri, pensiamo a noi»

Le parole di Olivier Giroud, attaccante del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri contro la Roma a San Siro

Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan contro la Roma. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Era molto importante rialzarsi. Volevamo rialzarci dopo la sconfitta con l’Atalanta, eravamo molto delusi per noi stessi e per i nostri tifosi. Ci sono tante partite ancora di campionato, dobbiamo concentrarci su di noi. Ci sarà anche l’Europa League, non molliamo mai. Sono orgoglioso dello spirito di squadra visto oggi».

GOL E ASSIST – «Simon sul mio gol ha giocato molto bene, sapevo avrebbe fatto una sponda. Non è il gol più difficile che ho fatto. Sono molto felice, era tanto tempo che non segnavo qua a San Siro. Per l’assist a Theo ci conosciamo bene, sapevo sarebbe andato dietro di me. Sono stato fortunato perché ho fatto tunnel. Sono felice per lui, ha fatto un gran gol».

GUARDARE QUELLE DAVANTI – «Non è una corsa contro quelli davanti, dobbiamo concentrarci su di noi. Step by step, chi va piano va sano e va lontano. Dobbiamo concentrarci sulle nostre partite e speriamo che loro sbagliano. Cominciamo bene il girone di ritorno ma è solo l’inizio».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM