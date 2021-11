Milan, Ibrahimovic punta il Sassuolo: nuovo record nel mirino

Zlatan Ibrahimovic punta Milan-Sassuolo e mette nel mirino un nuovo record in caso di gol

Non smette di regalare emozioni e sorprese Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante rossonero potrebbe eguagliare Silvio Piola.

Come riporta l’edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Ibra segnando domenica in Milan-Sassuolo diventerebbe miglior marcatore della storia della Serie A dopo aver compiuto i 38 anni. Il gigante svedese è fermo a quota 30 attualmente. Piola a 31.

