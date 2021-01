Milan, Ibrahimovic tenta di trovare la Juve: lotta contro il tempo

Ibrahimovic tenta di trovare la Juventus: lotta contro il tempo per essere in campo il 6 gennaio contro la Juventus di Pirlo

Zlatan Ibrahimovic, come riporta Tuttosport, ha ingaggiato una lotta contro il tempo per essere in campo il 6 gennaio contro la Juventus di Pirlo. Una gara che che potrebbe anche chiudere il discorso relativo alla lotta scudetto, qualora il Milan dovesse arrivare a quella sfida con un più tredici e magari portarsi a più sedici ma con i bianconeri che poi recupereranno la gara con il Napoli. Numeri ed ipotesi buttati lì che comunque hanno un fondamento.

Allo stesso tempo lo staff tecnico rossonero starebbe cercando di tenerlo a freno per evitare di correre rischi dei quali ci si potrebbe pentire successivamente. Del resto si tratta di una partita, importante sicuramente, ma semplicemente di una partita, a fronte delle tantissime restanti