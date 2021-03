Milan, Ibrahimovic titolare contro il Manchester United? Le ultime

Zlatan Ibrahimovic ha finalmente recuperato dall’ennesimo problema fisico di questa stagione: verso una maglia da titolare contro lo United

Zlatan Ibrahimovic è tornato a disposizione di Stefano Pioli e questa sera potrebbe scendere in campo dal 1′ contro il Manchester United, secondo La Gazzetta dello Sport.

Con il k.o. in stereofonia di Leao e Rebic, potrebbe essere proprio lo svedese a partire titolare anche se Pioli ha specificato che non ha i 90′ nelle gambe. Di certo le motivazioni, una tra tutte segnare alla sua ex squadra, saranno decisive