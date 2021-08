Milan, indizi di mercato dal Portogallo: il Porto non convoca Corona

Calciomercato Milan: il Porto non ha convocato Jesus Corona, obiettivo dei rossoneri. Il motivo? Le tante voci sul suo conto

Secondo quanto riportato da A Bola, il Porto non ha convocato il Tecatito Corona per il prossimo match di campionato contro l’Arouca. Il messicano, convocato dalla propria nazionale, è stato escluso per motivi di mercato.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24

Sul giocatore ci sono infatti da registrare gli interessi di Milan e Siviglia. Se non dovesse partire in questi ultimi giorni, l’esterno offensivo sarà reintegrato in squadra.