Milan, infortunio per Pellegri: le condizioni

Pietro Pellegri è rimasto fuori dalla lista dei convocati contro la Roma per infortunio: le condizioni dell’attaccante

Tra i giocatori assenti nella lista di convocati del Milan per la Roma c’è anche Pietro Pellegri. L’attaccante ex Monaco è rimasto fuori per un infortunio delle ultime ore.

Pellegri, secondo quanto riportato da milannews24, è rimasto fuori per un trauma contusivo alla caviglia destra patito nell’ultimo allenamento. Per questo motivo non ci sarà contro la Roma.