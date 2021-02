Milan Inter si avvicina: l’appello dei tifosi nerazzurri in vista del derby

I tifosi dell’Inter hanno lanciato un appello in vista del derby contro il Milan, in programma il 21 febbraio: il comunicato ufficiale

«Che il derby abbia inizio! E’ tempo di colorare la nostra città. La nostra coreografia non potranno essere gli spalti, sarà quindi Milano intera. E, per far sì che questa missione possa compiersi appieno, abbiamo bisogno della partecipazione di tutti coloro che portano l’Inter nel Cuore. Ieri la città si è risvegliata con questi manifesti affissi in ogni dove.

La missione è semplice ma al tempo stesso impegnativa per tutti: bandiere sui balconi come nobile vessillo, vestiamoci poi di Inter, di nero e di blu, rendiamo onore alla supremazia del Biscione ed incendiamo Milano col più supremo colore del fuoco (che è appunto il blu), nell’attesa della partita delle partite. Mercoledì 17 siete tutti invitati alla riunione settimanale che si svolgerà davanti al Baretto alle 19.30. NOI SIAMO L’INTER! NOI SIAMO LA MILANESITA’! All’attacco Interisti, avanti Curva Nord!».