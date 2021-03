Milan Manchester United, i convocati di Pioli: out Leao e Rebic

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per Milan-Manchester United

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha reso nota la lista dei convocati in vista del match di Europa League contro il Manchester United. Out Rebic e Leao, in attacco c’è solo Ibrahimovic insieme al giovane Tonin.

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimović, Tonin.