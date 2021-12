Milan Napoli, i convocati di Spalletti: out Insigne e Fabian

L’allenatore del Napoli Spalletti ha reso nota la lista dei convocati per la sfida contro il Milan

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita in casa del Milan. Out, come annunciato in conferenza, Insigne e Fabian Ruiz.

I CONVOCATI – Marfella, Meret, Ospina; Di Lorenzom Ghoulam, Jesus, Malcuit, Rrahmani, Zanoli; Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski; Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano.