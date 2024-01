Allo stadio San Siro andrà in scena la sfida di Serie A tra Milan e Roma: ecco le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Allo stadio San Siro andrà in scena la sfida di Serie A tra Milan e Roma. I rossoneri stanno ritrovando lo smalto dei tempi migliori e l’ultima vittoria contro l’Empoli è un segnale importante. Ora l’esame è con i giallorossi, reduci invece da un momento tutt’altro che positivo. La sconfitta nel derby di Coppa Italia ha scatenato l’ira dei tifosi e ora contro i rossoneri dovranno dare risposte. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Milan-Roma

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Terracciano; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Huijsen; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku. All. Mourinho.

Milan-Roma: l’orario e dove vederla

Milan-Roma, per la ventesima giornata della Serie A, la prima del girone di ritorno. All’Unipol Domus, l’orario del fischio d’inizio è fissato per le ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.