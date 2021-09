Milan, si lavora ancora al rinnovo di Kessie: le ultimissime

Il mercato del Milan non sarebbe ancora finito. Il direttore sportivo Paolo Maldini sarebbe a caccia del rinnovo di Kessie

Sono undici i colpi messi a segno dal Milan per rinforzare la propria rosa, ma ora Paolo Maldini vuole a mettere a segno un dodicesimo colpo: il rinnovo di Franck Kessie.

Come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, approfittando della pausa Nazionale, la dirigenza rossonera potrebbe incontrare l’agente dell’ivoriano, Atangana. L’ultimo incontro ha dato fumata grigia visto che vi era ancora distanza tra domanda (6,5/7 milioni più bonus) e offerta (contratto quinquennale a salire con primo anno a 5,5 più bonus per poi arrivare a 6,5).

O il ragazzo accetta le condizioni della società o viceversa, oppure entrambi si avvicinano ulteriormente per chiudere l’operazione a metà strada.

TUTTE LE NOTIZIE SUI ROSSONERI SU MILANNEWS24.COM