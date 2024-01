Milan, Theo Hernandez dovrebbe tornare al suo ruolo originale sulla corsia mancina: le probabili formazioni di rossoneri e Roma

Secondo La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha fatto le sue scelte per Milan-Roma: 4-3-3 e Kjaer al centro della difesa e Theo Hernandez di nuovo a sinistra. Con le parole di José Mourinho che in conferenza hanno certificato l’assenza di Dybala, ecco quali saranno gli schieramenti per il match di domani.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Huijsen; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, Belotti.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM