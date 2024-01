Calciomercato Milan, i rossonero vogliono fare sul serio per Zirkzee del Bologna e Moncada avrebbe in mente una strategia

Il Milan vuole Zirkzee e sa che dovrà sborsare 40 milioni per provare a convincere il Bologna, ecco dunque la strategia di Moncada e Furlani per arrivare a quella cifra.

Qualora l’Atalanta dovesse attivare il diritto d’acquisto per Charles De Ketelaere, dovrebbe versare nelle casse rossonere 23 milioni ai quali si potrebbero aggiungere i 12 che il Bologna potrebbe sborsare per il cartellino di Alexis Saelemaekers. Ai 35 milioni potenziali che potrebbero arrivare da questi due riscatti pesanti, si andranno ad aggiungere i 3 milioni arrivati dal Genoa per l’acquisto a titolo definitivo di Junior Messias e i quasi 5 della cessione in prestito con obbligo di riscatto di Rade Krunic al Fenerbahçe. Lo riporta Tuttosport.