Milik: « Non auguro a nessuno un periodo come l’ultimo vissuto al Napoli»

Arek Milik è tornato a parlare del difficile periodo vissuto al Napoli, prima di trasferirsi al Marsiglia.

NAPOLI –«Dopo essermi trasferito all’OM, ho iniziato a giocare regolarmente. E’ noto che la fine dell’esperienza al Napoli non è stata piacevole, non auguro a nessun calciatore di ritrovarsi in una situazione tale da non poter partecipare alle partite. Marsiglia era il posto dove potermi ritrovare prima dell’Europeo. Non è stato solo questo però, volevo ricominciare a giocare a calcio. E’ bello averlo fatto ed essere arrivato in un grande club. Questo è un bel posto per giocare, non posso chiedere di più».