Monza: stop colloqui tra Fininvest e fondo Orienta Capital Partners

Monza, stop ai colloqui tra Fininvest e il Fondo Orienta Capital Partners per il cambio di proprietà del Monza

Si stoppano i colloqui tra Fininvest e il fondo Orienta Capital Partners per il cambio di proprietà dal Monza. Come riportato dall’ANSA le trattative per la cessione del club si sarebbero interrotti dopo alcuni mesi di dialogo trasparente e costruttivo.

La famiglia Berlusconi comunque mantiene aperta la porta per eventuali partner e nuovi investitori interessati a rilevare alcune quote del club. Anche il Fondo Orienta non è ancora del tutto fuori dal giochi.