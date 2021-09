Roma, Pellegrini è il leader. Mourinho: «Capitano dell’oggi e del domani»

Josè Mourinho festeggia le mille panchine in carriera e incorona il leader della sua Roma: il capitano Lorenzo Pellegrini

La Roma vola in vetta alla classifica insieme a Milan e Napoli e Josè Mourinho può festeggiare al meglio le 1000 panchine in carriera. Punteggio pieno e vittoria in extremis contro il Sassuolo con l’ormai classica corsa sotto la curva.

«È il capitano dell’oggi e del domani. Anche quando Dzeko era qui non ho mai voluto decidere chi fosse il capitano», queste le parole a fine gara di Mourinho su Lorenzo Pellegrini.