Mourinho, il Presidente CONFERMA: «Sono in corso contatti»

Colpo di scena sul futuro di José Mourinho: la strada dell’ex allenatore della Roma sembra ormai praticamente scritta

Arriva un’incredibile colpo di scena sul futuro di Jose Mourinho. L’ex tecnico della Roma, secondo quanto riporta Fanatik, sarebbe molto vicino alla firma per il Fenerbahce. A confermarlo è Aziz Yildirim, candidato alla presidenza.

MOU – «Il Fenerbahce deve competere con grandi allenatori e grandi squadre. Una lotta che dovrebbe essere sia in patria come all’estero. Una società come questa dovrebbe essere leader in Turchia e avere successo in Europa, almeno giocare una finale. Lavoriamo su questo, la settimana scorsa ho incontrato Mourinho per 2 ore e alla fine gli ho detto che il Fenerbahce ha bisogno di lui come lui ha bisogno del Fenerbahce. Ha accolto la proposta favorevolmente, sono in corso trattative. Se io sarò eletto presidente del Fenerbahce, nominerò Mourinho come allenatore perché non voglio più che i bambini siano tristi. È necessaria un’operazione importante, recluteremo giocatori in linea con i suoi desideri. Ha visto la partita contro il Konyaspor ed è rimasto contento. Anche lui sta lavorando»