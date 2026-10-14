Moviola Feyenoord Como: gli episodi dubbi del match diretto da Rumsas! Cosa è successo al De Kuip

Moviola Feyenoord Como: gli episodi dubbi del match diretto da Rumsas, valido per la seconda giornata della League Phase di Champions League 2026/27

La direzione di gara del fischietto lituano Donatas Rumsas nella sfida tra Feyenoord e Como è stata caratterizzata da un metro di giudizio permissivo nei primi quarantacinque minuti, tramutatosi poi in una gestione molto più severa nella ripresa a causa del salire dei ritmi e della durezza dei contrasti. In una partita intensa e fisica davanti a oltre 43.000 spettatori, la terna arbitrale non ha ravvisato irregolarità sulle marcature, dovendo però faticare nei venticinque minuti finali per mantenere il controllo disciplinare del campo.

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Regolari le tre reti: nessuna sbavatura sulle marcature

Sotto il profilo degli episodi chiave in area di rigore, la prova dell’arbitro e dei suoi collaboratori è da considerarsi priva di sbavature. In occasione del vantaggio lariano firmato da Assane Diao al 18′, la posizione dell’attaccante nel piombare sul pallone vagante è del tutto regolare. Piena conformità anche per la splendida rete del pareggio di Gjivai Zechiël al 20′ e per il gol del sorpasso siglato da Anis Hadj Moussa al 52′, giunto al termine di una rapida manovra offensiva priva di infrazioni preliminari. Così come il 3-1 finale con l’autogol di Sanchez e la rete di Douvikas che illude oltre il 90′.

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I cartellini della ripresa e il rischio secondo giallo per Ramón

Il lavoro più impegnativo per Rumsas si è concentrato dal 50′ in poi, momento in cui il fischietto lituano è stato costretto a mettere mano al taccuino per frenare l’irruenza delle due formazioni:

50′ Ammonizione per Diarra : Da poco entrato sul terreno di gioco, Gaoussou Diarra si rende autore di una brutta entrata in ritardo su un avversario. Giallo ineccepibile.

: Da poco entrato sul terreno di gioco, si rende autore di una brutta entrata in ritardo su un avversario. Giallo ineccepibile. 57′ Giallo a Smolčić : Sanzione corretta ai danni di Ivan Smolčić , reo di un intervento duro per bloccare l’azione d’attacco olandese.

: Sanzione corretta ai danni di , reo di un intervento duro per bloccare l’azione d’attacco olandese. 70′ Intervento duro di Ramón : Jacobo Ramón travolge Mika Mármol , rimasto a terra molto dolorante dopo l’impatto. Provvedimento disciplinare sacrosanto.

: travolge , rimasto a terra molto dolorante dopo l’impatto. Provvedimento disciplinare sacrosanto. 74′ Proteste di Da Cunha : Giallo per Lucas Da Cunha a seguito di un contrasto falloso accentuato da proteste insistenti verso l’arbitro.

: Giallo per a seguito di un contrasto falloso accentuato da proteste insistenti verso l’arbitro. 76′ Il caso Ramón : L’episodio più delicato del finale. Già ammonito, Jacobo Ramón commette un altro intervento pericoloso. Rumsas comanda il calcio di punizione ma decide di graziare il difensore del Como , risparmiandogli il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione.

: L’episodio più delicato del finale. Già ammonito, commette un altro intervento pericoloso. Rumsas comanda il calcio di punizione ma decide di , risparmiandogli il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione. Finale con giallo per Read: Nei minuti conclusivi finisce sul taccuino anche il terzino olandese Givairo Read, punito giustamente per un contrasto falloso utile a spezzare il ritmo avversario. Nel complesso, la gestione di Donatas Rumsas si rivela equilibrata e attenta sul piano tecnico, pur con qualche indulgenza di troppo sulla mancata espulsione di Ramón.