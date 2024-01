Moviola Monza Inter: l’episodio chiave del match

Moviola Monza Inter: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2023/24

L’episodio chiave della moviola del match tra Monza e Inter, valido per la 20ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Rapuano.

EPISODIO CHIAVE

4′ – Subito cartellino giallo per Colpani, che arriva in ritardo su Bastoni colpendolo alla gamba dopo che il difensore nerazzurro aveva spazzato. Rapuano non ha dubbi.

10′ – Colpo di testa di Lautaro, che finisce fuori, ma il VAR richiama Rapuano per un possibile tocco di mano di Gagliardini. Review del direttore di gara che indica il rigore per il tocco del difensore brianzolo con la mano.

31′ – Gol annullato al Monza: il VAR ha controllato la posizione di Matteo Pessina e lo ha ritenuto in fuorigioco.

55′ – Proteste del Monza per un tocco di mano di Pavard in area, ma Rapuano indica che il braccio era attaccato al corpo e quindi non punibile con il rigore.

59′ – Proteste di Palladino, che viene espulso da Rapuano.

67′ – Contatto Mota-Darmian nell’area nerazzurra: l’arbitro non ha dubbi e indica il rigore.

82′ – Altro rigore per l’Inter: contatto Frattesi con Akpa Akpro che frana sul nerazzurro.