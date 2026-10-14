Moviola Roma Real Madrid: gli episodi dubbi del match diretto da Letexier! Cosa è successo all’Olimpico

Moviola Roma Real Madrid: gli episodi dubbi del match diretto da Letexier, valido per la seconda giornata della League Phase di Champions League 2026/27

Serata di grandissima intensità europea per la sfida di Champions League tra Roma e Real Madrid, affidata alla direzione del fischietto francese François Letexier. Il direttore di gara transalpino ha mantenuto una conduzione autorevole e dal piglio internazionale, gestendo con precisione una gara caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte, contatti fisici al limite e due reti pesanti annullate nella ripresa per posizione irregolare.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

I gol annullati per offside: Malen e Mbappé fermati dalla terna

Il primo episodio spartiacque della seconda frazione si registra al 57′: la Roma trova la via della rete con un diagonale di Donyell Malen che avrebbe fissato il risultato sul 3-1. L’esultanza giallorossa viene tuttavia subito congelata: l’assistente segnala la posizione di partenza irregolare dell’attaccante olandese. Dopo un rapido consulto con la sala VAR, Letexier conferma la chiamata dell’assistente e annulla il gol per fuorigioco, scelta ineccepibile sul piano geometrico.

Una dinamica speculare si ripete al 69′ nell’area opposta: è Kylian Mbappé a spedire il pallone alle spalle di Pierluigi Gollini. Il fuoriclasse francese protesta con veemenza chiedendo la convalida della marcatura, ma anche in questa circostanza il guardalinee è sicuro e sbandiera l’evidente offside della stella del Real Madrid, portando alla corretta cancellazione del gol.

Niente rigore per Endrick e la gestione dei cartellini

Al 66′ si verifica la situazione più insidiosa all’interno dell’area di rigore romanista: il neo-entrato Endrick crolla a terra, reclamando il penalty. François Letexier, ottimamente piazzato a pochi metri dal contatto, fa immediatamente segno di proseguire: il corpo a corpo rientra nei normali parametri dell’agonismo da campo e la decisione di non assegnare il calcio di rigore si rivela pienamente condivisibile.

Sul piano disciplinare, la gestione dei cartellini è risultata rigorosa e tempestiva: corretto il giallo mostrato al 60′ a Gianluca Mancini per un contrasto duro a centrocampo, così come appare ineccepibile l’ammonizione sventolata al 70′ a Wesley per fermare fallosamente la manovra offensiva dei blancos. Una direzione di gara complessivamente lineare e promossa a pieni voti.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.